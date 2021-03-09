Москва, , 08:12 — REGNUM В Москве 9 марта ожидается до 11 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

По данным синоптиков, показания барометров вырастут, и вероятность осадков упадёт до минимума. При этом «северный ветер принесёт аномальный для марта холод» с температурой до 12 градусов ниже многолетней нормы.

В столице ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха достигнет 11 градусов ниже нуля, в Московской области — 13 градусов ниже нуля. Скорость ветра будет доходить до восьми метров в секунду.