Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по рублю на Мосбирже 5 марта открылись укреплением на фоне дорожающей нефти. Перед длительными выходными, связанными с празднованием в России дня 8 марта, его рост к американскому доллару был сдержанным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль укрепился сильнее к евро и британцу из-за их ослабления на Форекс. Нацвалюта отыграла часть потерь.

Потери рубль понёс из-за сообщения о том, что США и Великобритания рассматривают перспективу введения дополнительных антироссийских санкций, направленных на суверенный долг. Дорожающая нефть помогла пережить негативные новости.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизился на 0,67%, до 74,20 руб., евро/рубль — на 1,12%, до 88,44 руб., фунт/рубль — на 0,90%, до 102,80 руб.

Сегодня, 9 марта, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $68,95 (+1,50%). 8 марта она повышалась до $71,34 на фоне атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. После того, как в саудовском минэнерго заявили, что нефтяной инфраструктуре урон не нанесен, цена упала в течение дел до $67,69.

Из-за праздника 8 марта торги по доллару США открылись ростом. Утреннее повышение нефтяных котировок сдержало рубль от ослабления.

Несмотря на вчерашнее снижение котировок покупатели настроены на рост выше $70 за баррель. Сегодня пара доллар/рубль сохранит движение около уровня 74,35 с последующим укреплением до отметки 73,50.

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