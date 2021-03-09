Пермь, , 08:07 — REGNUM Мэрия Перми планирует изменить внешний вид документа, дающего право льготного проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Нововведение связно с тем, что с 7 марта 2021 года вступили в силу изменения Федерального закона. Пассажиры, имеющие право на бесплатный или льготный проезд, обязаны иметь при себе и предъявлять для проверки документ, подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд, и документ, удостоверяющий личность пассажира.

Наличие фотографии владельца проездного на льготном документе избавить пассажиров от необходимости каждый раз предъявлять паспорт или иной подтверждающий документ.