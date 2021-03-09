Петропавловск-Камчатский, , 08:07 — REGNUM На Камчатке специалисты пытаются рассчитать и спрогнозировать возможные последствия извержения вулкана Ключевской, а именно предугадать какой ущерб экосистеме региона принесёт сход селевых потоков в реку Камчатка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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На самой вершине вулкана извержение завершилось ещё 8 февраля. Сейчас на Ключевском идёт побочное извержение. Вулканологи на месте следят за развитием событий.

С помощью квадрокоптеров удалось установить, что из вершинного кратера побочного прорыва летят бомбы. Лавовый поток шириной около десяти метров стекается под ледник Эрмана. Лёд тает и потоки воды с грязью и камнями стекаются по склону восточнее посёлка Ключи по ручьям Крутенькому и Киргурич. Под грязекаменным потоком тает снег. Специалисты заверяют, что потоки не дойдут до посёлка.

«Исходя из потенциального расчёта направления движения грязевого потока, который вытекает из-под ледника Эрмана, он далее может направиться севернее посёлка и размыть дорогу Козыревск-Ключи. Перед сотрудниками института поставлена задача — находиться в постоянном режиме в непосредственной близости от происходящего и вести наблюдение, чтобы в случае возникновения неблагоприятного сценария можно было оперативно предупредить ЧС и другие профильные службы», — пояснил руководитель Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Как сообщало ИА REGNUM, выброс пепла зафиксирован 6 марта на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир Курильской гряды.