Самара, , 08:06 — REGNUM Уголовное дело возбуждено после гибели семи человек в ДТП на трассе в Самарской области. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что рано утром 8 марта на автодороге около н.п. Курумоч столкнулись легковушка и грузовик. В этой аварии получили не совместимые с жизнью травмы семь молодых людей от 17 лет до 23 лет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения.

Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства этой трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава региона Дмитрий Азаров выразил семьям погибших соболезнования.

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