Улан-Батор, , 08:04 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,3 на северо-западе Монголии на расстоянии 265 км от города Кызыл (Республика Тува). Об этом 9 марта сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Согласно данным оперативной обработки, подземные толчки были зарегистрированы в 22:57 мск 8 марта, их эпицентр имел координаты 49,65 градуса северной широты и 96,35 градуса восточной долготы, и находился на расстоянии около 25 км от российской границы с Монголией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киргизии утром 6 марта зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,9.