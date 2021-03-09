Якутск, , 08:09 — REGNUM Якутский избирком зарегистрировал в качестве кандидатов восемь претендентов на должность главы городского округа, выборы которого пройдут с 26 по 28 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании официальных данных избиркома.

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Так, к ранее зарегистрированным шести кандидатам прибавились ещё двое: Айал Прокопьев (партия «Родина») и Илья Паймушкин (партия «Малого бизнеса России»)

При этом избирком отказал в регистрации Юрию Комарову (партия «Гражданская платформа»), самовыдвиженцу Михаилу Мярикянову и Александру Аммосову (партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»).

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Андрея Данилова, выборы мэра Якутска будут жаркими, кандидатов заявится много, но не всем удастся дойти до финиша. Известно, что в Якутии довольно протестные настроения, а в столице республики особенно, поэтому выборы обещают быть интересными.