п. Большое Голоустное, 9 марта 2021, 08:01 — REGNUM Иркутский посёлок Большое Голоустное 8 марта встречал звёздных гостей: там, прямо на льду Байкала, провели хоккейный матч с участием звёзд спорта. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в состав команд вошли известные хоккеисты Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Андрей Коваленко.
Инициатором спортивной встречи стал легендарный советский хоккеист, председатель Всероссийского общества охраны природы, посол ЮНЕП, способствующей реализации программ ООН по защите окружающей среды по Арктике и Антарктике, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал эту идею.
«Для меня и моих друзей, с которыми мы провели долгие годы вместе, играя за сборную СССР, за ЦСКА, особенно радостно быть здесь. Мы все должны заботиться о сохранении великого озера Байкал, чтобы оно служило нашим детям и внукам. Россия обладает всем, чтобы возглавить сохранение будущего на планете.
Проповедовать добро на планете — это единственная возможность спасти природу. Мы это делаем с помощью «хоккейной дипломатии», — сказал Вячеслав Фетисов на открытии матча.
Как пояснил глава Приангарья Игорь Кобзев, данное спортивное мероприятие посвящено Году Байкала.
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«Нам с вами вместе отвечать за его сохранность перед будущими поколениями, нам решать экологические проблемы самого глубокого пресного водоёма на планете. Для всех участников матча результат имеет значение, но главное — это возможность внести свой вклад в защиту Байкала», — подчеркнул губернатор.
Матч завершился со счётом 6:8: победила команда звёзд. Прямую трансляцию матча вел телеканал АИСТ, игра передавалась также на большой экран, установленный на здании Дворца спорта «Труд» в Иркутске.
Как уже сообщало ИА REGNUM, волонтеры хоккейного матча радовали гостей и волонтеров-девушек цветами в честь международного женского праздника. Акция «Вам, родные» проходит по всей стране.
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