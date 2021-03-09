Посёлок Большое Голоустное, Иркутская область, 9 марта, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Иркутский посёлок Большое Голоустное 8 марта встречал звёздных гостей: там, прямо на льду Байкала, провели хоккейный матч с участием звёзд спорта. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в состав команд вошли известные хоккеисты Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Андрей Коваленко.

Пресс-служба правительства Иркутской области Звезды хоккея с шайбой провели матч на льду Байкала

Инициатором спортивной встречи стал легендарный советский хоккеист, председатель Всероссийского общества охраны природы, посол ЮНЕП, способствующей реализации программ ООН по защите окружающей среды по Арктике и Антарктике, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал эту идею.

«Для меня и моих друзей, с которыми мы провели долгие годы вместе, играя за сборную СССР, за ЦСКА, особенно радостно быть здесь. Мы все должны заботиться о сохранении великого озера Байкал, чтобы оно служило нашим детям и внукам. Россия обладает всем, чтобы возглавить сохранение будущего на планете.

Проповедовать добро на планете — это единственная возможность спасти природу. Мы это делаем с помощью «хоккейной дипломатии», — сказал Вячеслав Фетисов на открытии матча.

Как пояснил глава Приангарья Игорь Кобзев, данное спортивное мероприятие посвящено Году Байкала.

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«Нам с вами вместе отвечать за его сохранность перед будущими поколениями, нам решать экологические проблемы самого глубокого пресного водоёма на планете. Для всех участников матча результат имеет значение, но главное — это возможность внести свой вклад в защиту Байкала», — подчеркнул губернатор.

Матч завершился со счётом 6:8: победила команда звёзд. Прямую трансляцию матча вел телеканал АИСТ, игра передавалась также на большой экран, установленный на здании Дворца спорта «Труд» в Иркутске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, волонтеры хоккейного матча радовали гостей и волонтеров-девушек цветами в честь международного женского праздника. Акция «Вам, родные» проходит по всей стране.

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