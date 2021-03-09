Грозный, , 07:59 — REGNUM В Чечне скончалась известная чеченская правозащитница Хеда Саратова. Она долгие годы занималась отстаиванием прав человека в республике и за ее пределами. В последнее время вместе со своими коллегами Саратова сделала многое для возвращения российских детей, оказавшихся в Сирии и Ираке.

Хеда Саратова была членом Совета по правам человека при главе Чечни, членом экспертного совета уполномоченного по правам человека в РФ.

«За свою честность, отзывчивость и высокие профессиональные качества она пользовалась большим уважением в обществе. Ее утрата стала большой потерей для чеченского народа. Я выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Хеды Саратовой»,— написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров.

Выражая соболезнования по случаю смерти Хеды Саратовой, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отозвалась о правозащитнице как о человеке, безгранично преданной своему делу. По словам российского омбудсмена, ее уход из жизни стал большой утратой для всего сообщества.

Напомним, чеченской правозащитнице Хеде Саратовой было 56 лет. Причиной ее смерти Рамзан Кадыров назвал болезнь.