Самара, , 08:00 — REGNUM Соболезнования семьям погибших в ДТП на автодороге Тольятти — Самара выразил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

«От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с трагедией на трассе Самара — Тольятти, где произошла авария, жертвами которой стали семь человек», — передает слова Азарова пресс-служба ведомства.

Глава региона добавил, что жизнь человека является бесценной, но когда погибают молодые люди — это особенно больно.

«Вместе с родными и близкими погибших мы скорбим о постигшей нас утрате», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что рано утром 8 марта в ДТП на автодороге Тольятти — Самара столкнулись грузовик и легковушка. В результате семь пассажиров легкового автомобиля в возрасте от 17 лет до 23 лет погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области семь человек погибли в ДТП

Читайте развитие сюжета: В Самарской области возбуждено дело после гибели семи человек в ДТП