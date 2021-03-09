Самара, 9 марта 2021, 08:00 — REGNUM Соболезнования семьям погибших в ДТП на автодороге Тольятти — Самара выразил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Глава региона добавил, что жизнь человека является бесценной, но когда погибают молодые люди — это особенно больно.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что рано утром 8 марта в ДТП на автодороге Тольятти — Самара столкнулись грузовик и легковушка. В результате семь пассажиров легкового автомобиля в возрасте от 17 лет до 23 лет погибли.
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