Екатеринбург, , 07:57 — REGNUM В Свердловской области арестован водитель машины «Honda Integra», который 5 марта в Качканаре сбил на пешеходном переходе двух пенсионерок. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Престарелые женщины погибли. Водитель скрылся с места аварии, но затем сдался полиции. Его доставили в Екатеринбург и по решению суда водворили в СИЗО.

По словам Горелых, за рулём был знакомый владельца машины, находившегося на пассажирском сиденье. Его стаж вождения составляет порядка трёх лет и за это время уже девять раз он привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Также у него есть судимости.