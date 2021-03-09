Томский район, Томская область, , 07:51 — REGNUM У деревни Барабинка Томского района Томской области на противоположной стороне реки Томь 6 марта четыре человека (от 61 года до 72 лет), передвигаясь по льду на снегоходах, попали в полынью. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 марта в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, четыре человека передвигались на двух снегоходах. Один из снегоходов частично затонул, у некоторых рыбаков промокла одежда.

На место происшествия прибыли сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы. Спасатели эвакуировали жителей села Кафтанчиково на берег к полуночи. Для этого они использовали снегоход и аэролодку. Медицинская помощь спасённым не потребовалась, уточнили в ведомстве.

Добавим, МЧС предупреждает томичей об опасности весеннего льда.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года на Сахалине в Холмском районе утонул мужчина, отправившийся на рыбалку.

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