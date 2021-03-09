Чита, , 07:50 — REGNUM Забайкальским охотникам пообещали выплатить почти 900 тысяч рублей за добытых волков. Как пояснила глава краевого минфина Вера Антропова, в феврале 2021 года жители региона добыли 127 шкур хищника.

Охота на волков в Забайкалье объявлена для снижения их численности. Вознаграждение составляет семь тысяч рублей за каждого добытого волка независимо от его пола и возраста. При этом шкура животного клеймится и возвращается обратно владельцу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года увеличение численности волка вынудило госинспекторов министерства природы Алтайского края и краевого учреждения «Алтайприрода» сформировать бригаду охотников, специализирующихся на добыче этого животного. Сигналы о выходе животных близко к населенным пунктам поступили от жителей, проживающих на территории Смоленского и Алтайского районов.

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