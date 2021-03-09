Чебоксары, , 07:45 — REGNUM Чувашские полицейские задержали 42-летнего жителя Тульской области, который подозревается в десятках мошенничеств под предлогом займа денег. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Схема обмана была простой. По данным правоохранителей, он звонил потерпевшим, начиная разговор со слов: «Привет! Узнал?». Некоторые доверчивые граждане «узнавали» своих давних приятелей, и начинался разговор на бытовые темы, после которого злоумышленник просил одолжить деньги в связи жизненными проблемами. В среднем перечисляли 15 тыс. рублей.

Потерпевшие обращались в полицию, когда связывались с настоящими знакомыми. Следствие считает, что фигурант уголовного дела причастен к десяткам преступлений, совершённых в 2019 — 2020 годы. В настоящее время по делу проходят 16 потерпевших, из них большая часть — это жители Москвы и Подмосковья.

Расследование продолжается: в полиции полагают, что будет не менее 50 потерпевших в различных регионах страны. Также принимаются меры для возмещения ущерба.

Подозреваемый доставлен в Чувашию и взят под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесено судебное решение по делу о продаже внедорожника сразу двум покупателям: сначала жителю Чебоксар, а затем угнали и продали жительнице Сочи. Выяснилось, что документы на автомобиль являются фальшивыми. По данным прокуратуры, фактически кроссовер был «двойником» автомобиля, законно поставленного на учёт. Мошенник получил пять лет лишения свободы.

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