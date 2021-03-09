село Алтынное, , 07:45 — REGNUM В селе Алтынное Пермского края местная жительница самостоятельно носила листы шифера на гору Майскую, чтобы построить будку для телефонных звонков и выхода в интернет, сообщает телеграм-канал Mash.

В домах связь практически отсутствует. Население вынуждено подниматься, а гору, чтобы связаться с миром. Высота горы — примерно 500 метров.

На возвышенности сигнал сотовой связи хороший, но условий для длительных разговоров нет. Жительница села решила построить укрытие от ветра. Для этого, она перетаскала тяжелые листы шифера на гору и воткнула в землю. По ее словам, теперь за таким укрытием на горе собираются иной раз по пять-шесть человек и ведут долгие телефонные разговоры.

Женщина отметила, что на собрании с населением чиновники признались в отсутствии финансов на проведении работ по усилению сигнала мобильной связи. Жителям предложили несколько вариантов решения проблемы: собрать самим средства на оборудование; ждать проведения связи к 2026 году по госпрограмме или надеяться, что сотовые операторы поставят вышку у Алтынного.