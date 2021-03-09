Якутск, , 07:45 — REGNUM В мэрии Якутска произошли очередные кадровые изменения — исполняющим обязанности главы городского округа назначен первый заместитель Роман Сорокин, пишут местные СМИ. На официальном сайте администрации сообщений об этом нет — в разделе «Руководство» указан и. о. Евгений Григорьев.

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По информации избиркома Якутска, Евгений Григорьев («Единая Россия») был зарегистрирован 4 марта кандидатом на должность главы городского округа. Соответственно он должен уйти в отпуск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутской ТИК 28 февраля зарегистрировали ещё трёх кандидатов на выборы главы столицы республики.