Железногорск, Красноярский край, , 07:40 — REGNUM В Железногорске Красноярского края полицейские организовали срочную госпитализацию десятимесячного ребёнка, получившего химический ожог. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 марта в ГУ МВД России по региону.

В полицию поступило сообщение о конфликте между родственницами в одной из квартир. На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы.

В квартире полицейские увидели женщину 1977 года рождения и маленького плачущего ребёнка. Кожа на лице и губах младенца была повреждена.

Женщина оказалась бабушкой малыша. По её словам, внук нашёл в туалете упаковку с чистящим средством для труб и прокусил её. Эта ситуация стала поводом для конфликта с 20-летней дочерью женщины. Мать ребёнка ушла из квартиры до приезда полиции. За медицинской помощью женщина не обращалась.

Начальник смены дежурной части незамедлительно вызвал скорую помощь. Пока медики ехали на место происшествия, с ними на связи находился сотрудник дежурной части.

Прибывшие медики предприняли неотложные действия по нейтрализации токсичного вещества, попавшего в рот и на кожу ребёнка. Пострадавшего мальчика доставили в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку. Опрашиваются мать и бабушка малыша.

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