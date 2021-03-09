Токио, , 07:38 — REGNUM Восемь случаев аллергической реакции у людей, получивших вакцину от COVID-19 производства американской компании Pfizer выявлено с середины февраля в Японии. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

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Аллергические реакции были зарегистрированы только у женщин в возрасте от 20 до 50 лет. У них сразу после введения первой дозы вакцины появились такие симптомы, как кашель, боль в горле, онемение конечностей. Двоим женщинам потребовалась госпитализация.

В настоящее время в Японии проходит первый этап вакцинации от COVID-19. Вакцину на этом этапе получают только медработники. Вакцинация производится исключительно препаратом фармацевтической компании Pfizer, она пока единственная, прошедшая регистрацию на территории Японии. К настоящему времени в стране вакцинированы около 71 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о старте в Японии вакцинации медицинского персонала национальных Сил самообороны страны.

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