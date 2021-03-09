Алапаевск, Свердловская область, , 07:29 — REGNUM В Алапаевске Свердловской области автолюбитель расстрелял собаку и затем уехал с места происшествия. Об этом сообщает паблик «Юрист Сергей Самков» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл 7 марта на площадке бывшего Новоалапаевского металлургического завода и попал на видеокамеру. После расправы над животным гражданин уехал в автомобиле «Нива». Раненую собаку обнаружили под вагоном на железнодорожном пути. Там она укрылась, перед этим проползла на перебитых лапах почти километр. Сейчас зоозащитнки оказывают ей помощь.

Личность владельца машины уже установлен, сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.