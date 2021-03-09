Пермь, , 07:21 — REGNUM Бывший руководитель Управления капитального строительства Пермского края, который обвиняется в незаконном массовом сносе гаражей на территории Перми, принес публичные извинения, сообщает издание «Коммерсантъ».

В своем письме экс-чиновник признает версию следствия о превышении полномочий, в результате чего были подрядчике снес десятки гаражей, хот работы о демонтаже не были предусмотрены договором. «Осознаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном, в связи с чем приношу публичные извинения потерпевшим — собственникам гаражных боксов, ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края», гражданам, обществу и государству», — сказал экс-глава УКСа региона.

Добавим, с апреля 2019 года под снос пошло 117 гаражей. По данному факту возбудили уголовное дело. Бывшему руководителю УКСа инкриминировали превышение должностных полномочий, а руководителю подрядной организации — злоупотребление полномочиями. Оба признали вину и подали ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке.

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