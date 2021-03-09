Чебоксары, , 07:19 — REGNUM В Ибресинском районе Чувашии вынесено судебное решение по делу о фальсификации избирательных документов. Фигурантку уголовного дела оштрафовали, сообщает «Коммерсант».

Перед судом предстала заместитель председателя Ибресинской территориальной избирательной комиссии. Речь идёт выборах в органы местного самоуправления, которые прошли в сентябре 2020 года.

По данным издания, суд установил, что на выборах в Чувашии фигурантка уголовного дела подтасовала заявления двух ранее судимых кандидатов в депутаты поселений, выдвинутых «Единой Россией»: уточняется, что изначально в документах не была указана информация о судимости данных участников избирательной кампании, затем они были подменены на новые заявления — уже с указанием судимости.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 142 УК РФ («Фальсификация избирательных документов»). Ибресинский районный суд назначил 100 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам выборов, состоявшихся в сентябре 2020 года, возбуждено пять уголовных дел. Расследование шло в Урмарском, Батыревском и Марпосадском районах. Ранее в суд ушло дело в отношении председателя и двух члена одной из участковых избирательных комиссий Урмарского района: следствие считает, что для «искусственного завышения явки избирателей» были изготовлены фиктивные заявления о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне избирательного участка.

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