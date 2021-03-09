Владивосток, , 07:24 — REGNUM В селе Соболиный Пожарского района Приморья отловили взрослого самца-трёхлетку амурского тигра, который представлял угрозу местным жителям. Хищника временно поселили в центр реабилитации диких животных в Алексеевке, где он пробудет до принятия решения о его выпуске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Тигра отловили инспекторы службы Госохотнадзора совместно с сотрудниками центра «Амурский тигр» 7 марта.

Его впервые заметили в границах села ещё в декабре. Какое-то время потом его было не видно, но в феврале он снова вернулся и задавил несколько местных собак.

Отпугнуть его не удалось, поэтому его решили отловить.

«Такое поведение тигра можно объяснить, прежде всего, наличием на окраинах населённых пунктов свалок, на которых кормятся безнадзорные собаки. В сочетании с высоким и плотным снежным покровом, который сильно мешает перемещению зверя, это способствует тому, что травмированный и утомленный длительным передвижением по насту тигр не может эффективно охотиться на копытных и ищет легкой добычи в деревне», — пояснил заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства региона Алексей Суровый.

Специалисты у тигра обнаружили травмы, на левой передней лапе отсутствует ногтевая фаланга. Рану зашили, обработали нанесенные настом ссадины на лапах, хвосте и других частях тела животного.

Хищника поместили в отдельный вольер, где он пробудет около месяца. Предполагается, что его выпустят на волю на удаленной от населенных пунктов территории и будут наблюдать за ним.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье местные жители посёлка Зарубино нашли на берегу детеныша ларги и окружили малыша такой заботой, что он напугался в прямом смысле до смерти — не прожил и суток после встречи с людьми и полученного стресса.