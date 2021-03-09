Лансинг, США, , 07:04 — REGNUM Как минимум пятеро школьников и учитель пострадали от взрыва самодельной бомбы, которую принёс на урок в школе один из учеников в американском штате Мичиган. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба западного полицейского округа Мичигана в Twitter.

ЧП произошло в населенном пункте Ньюэйго. По предварительным данным, 16-летний подросток принёс на занятия в школе самодельное взрывное устройство и непреднамеренно подорвал его. В результате взрыва пострадал сам школьник, четверо его одноклассников и учитель.

Ученик, подорвавший бомбу, получил ранения средней тяжести и был госпитализирован. Остальные пострадавшие получили лёгкие травмы, им госпитализация не понадобилась. В школе была проведена экстренная эвакуация. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают состав взрывчатого вещества и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на съёмочной площадке в пригороде Лос-Анджелеса, в результате которого пострадали три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В пригороде Лос-Анджелеса прогремел взрыв, есть пострадавшие