Екатеринбург, , 07:01 — REGNUM В Екатеринбурге 25-летний местный житель зверски избил и чуть не сжёг свою 22-летнюю девушку. Об этом пишут СМИ.

Инцидент произошёл в съёмной квартире ещё 28 февраля. Как пишет Е1.ru, гражданин угрожал убить свою девушку и изнасиловать. После экзекуции он устроил поджог. Соседи отреагировали на запах гари и вызвали пожарных. Девушку удалось спасти. Сейчас с тяжёлыми травмам она находится в больнице. Медики пытаются сохранить ей зрение.

По данным издания, молодой человек ранее был судим. Он освободился из мест лишения свободы осенью 2020 года. После очередного преступления его оперативно задержали. Свою вину он признал. Теперь ему грозит новый срок, уже за покушение на убийство.