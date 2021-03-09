Барнаул, , 06:59 — REGNUM В мэрии Барнаула 9 марта ознаменовалось двумя новыми назначениями. Как сообщает сегодня, 9 марта, официальный сайт краевой столицы, на должность заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям назначен Андрей Фёдоров (ранее он ведущим специалистом управления архитектуры и градостроительства администрации Железнодорожного района), а должность заместителя по городскому хозяйству занял Сергей Пашковский (первый заместитель главы администрации Железнодорожного района).

Как уже сообщало ИА REGNUM, прежний заместитель главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев ушёл в отставку 12 января 2020 года. Тогда же мэрию покинул и председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Евгений Ноздрачёв. Кадровая чехарда на этом не закончилась: 22 января мэрия Барнаула известила об увольнении главы Октябрьского района Андрея Овсянникова.

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Уже в феврале выяснилось, что в отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по сразу нескольким статьям: мошенничество, присвоение, растрата.

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