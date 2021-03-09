Чебоксары, , 06:53 — REGNUM В Чувашии весеннее потепление сменили зимние морозы. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

После снегопада в Чувашии ИА REGNUM

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Новая волна похолодания иссякнет в последний день Масленицы. Причиной морозов стал североатлантический циклон.

Сегодня, 9 марта, в республику начнёт поступать арктическая воздушная масса. Пик похолодания придётся на 10 — 11 марта, когда температура снизится до −23…−25 градусов, в том числе в Чебоксарах прогнозируются 20-градусные морозы. По словам синоптика-любителя, из-за ветра ощущаемая температура составит −30…−35 градусов мороза.

12 марта выглянет солнце, а 13 — 14 марта столбики термометров поползут вверх и приблизятся к нулевой отметке. Но при этом ожидается новая порция снегопадов.