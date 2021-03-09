Вашингтон, , 06:51 — REGNUM Власти 12 штатов подали иск в суд на президента США Джозефа Байдена из-за подписания им указа о защите окружающей среды и здоровья населения. Об этом 8 марта сообщил телеканал Fox News.

Иск выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт, позднее к нему присоединились его коллеги из Арканзаса, Аризоны, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Теннеси и Юты. Главная претензия истцов состоит в том, что указ Байдена нарушает принцип разделения властей. Как указано в исковом заявлении, указ позволяет федеральным властям утверждать цифры общественных издержек парниковых газов, которые после этого станут основанием для ввода новых положений федеральными регуляторами.

Истцы опасаются расширения полномочий федеральных регуляторов, которые получают право вмешиваться во все аспекты жизни граждан США, взять под контроль множество вещей, от счетов за электроэнергию до продуктов, холодильников и автомобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании Байденом указа о возврате США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. Оно предусматривает жёсткий контроль за содержанием парниковых газов в атмосфере.

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