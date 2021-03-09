Благовещенск, 9 марта, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Арбитраж Амурской области удовлетворил иск к генеральному подрядчику второго стартового комплекса на космодроме «Восточный» в Амурской области — ООО «ПСО «Казань» из Татарии. Решением судьи Чумакова строительные работы приостановили почти на три месяца, но решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Решение суда

ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» по иску 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.5 КоАП России («Нарушение установленного порядка строительства…»). В качестве санкции выбрано административное приостановление строительной деятельности по объекту — стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Ангара». Срок приостановки составляет 90 суток. Детали спора пока неизвестны, полное решение ещё не обнародовано.

Напомним, с ООО «ПСО «Казань» был подписан госконтракт на сумму свыше 38 млрд рублей. Фирма — крупный подрядчик в Поволжье и принадлежит депутату Госсовета РТ прошлых созывов Равилю Зиганшину. Компанию за крупный долг пыталась обанкротить налоговая служба, но было подписано мировое соглашение. В качестве гарантий выступило как имущество, так и личное поручительство бизнесмена и членов его семьи, задействованных в других отраслях экономики.