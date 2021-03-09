Благовещенск, , 06:47 — REGNUM Количество бюджетных мест в спортивной школе олимпийского резерва Приамурья увеличилось на 80. Помимо этого пополняется тренерский штат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Теперь заниматься бесплатно на восьми отделениях школы смогут 700 спортсменов. К началу нового учебного года высвободятся ещё бюджетные места — их количество зависит от числа выпускников.

Школа олимпийского резерва Приамурья в 2020 году пополнилась тренером по волейболу, а в 2021 году на работу приняты тренера по боксу и дзюдо. В ближайшее время появится тренер по каратэ.

В спортивных школах Амурской области по муниципальным и государственным заданиям бесплатно тренируются около 14 тыс. спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, тренировочную летнюю базу для зимних видов спорта планируют создать на основе СДЮСШОР по лыжному спорту в Брянске. Власти рассчитывают сделать её лучшей в Центральном федеральном округе.