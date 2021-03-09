Миасс, Челябинская область, , 06:42 — REGNUM В Челябинской области два вагона одного из грузовых поездов сошли с рельсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл в районе станции Миасс-3 на путях необщего пользования. Пострадавших, а также угрозы для окружающей среды и задержек в движении поездов, нет.

Причины ЧП устанавливаются. На месте инцидента работала следственная оперативная группа, а для координации действий выезжал Златоустовский транспортный прокурор.