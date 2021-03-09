Екатеринбург, , 06:36 — REGNUM В регионах Урала 8 марта женщины вышли на одиночные пикеты. В Екатеринбурге одна из местных жительниц стояла возле памятника Ленину с плакатом против домашнего насилия.

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В Челябинске пикетировать одиночно решились сразу несколько девушек. Они также выступали за борьбу с домашним насилием. Были в руках у горожанок и плакаты за равноправие женщин с мужчинами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта отмечается Международный женский день. Отметим, изначально он задумывался как день солидарности женщин в борьбе за равноправие с мужчинами.