Омск, , 06:32 — REGNUM Власти Омской области выразили соболезнования родным и близким члена Общественной палаты региона Анатолия Адабира.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, Анатолий Адабир скончался на 75-м году жизни.

«Уход из жизни Анатолия Николаевича — невосполнимая потеря для нашего региона. Какой бы ответственный пост он ни занимал, какое бы важное дело ни выполнял, он всегда руководствовался интересами людей и стремился быть полезным Омску и Омской области», — говорится в телеграмме, отправленной супруге общественного деятеля.

Анатолий Адабир родился 6 июля 1946 года в Омской области. Окончил Омский сельскохозяйственный институт, защитил кандидатскую диссертацию. В 1996 году возглавил администрации Октябрьского округа города Омска. С 2002-го по 2007 год был секретарём политсовета регионального отделения «Единой России». В 2007 году стал депутатом областного Заксобрания, занял пост вице-спикера. С декабря 2016 года являлся членом Общественной палаты Омской области.

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