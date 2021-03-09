Абакан, , 06:20 — REGNUM Татьяна Курбатова уходит в отставку с должности заместителя главы Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 марта в республиканском правительстве.

Уточняется, что Курбатова приняла решение покинуть свой пост в связи с состоянием здоровья.

Она была заместителем главы Хакасии с декабря 2018 года. Курировала социальный блок — здравоохранение, образование и социальную поддержку.

С 10 марта временно исполнять обязанности замглавы Хакасии по социальным вопросам будет Ольга Пономарева, возглавляющая департамент госслужбы и кадров аппарата главы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее назначен новый руководитель министерства финансов региона.

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