Мехико, , 06:20 — REGNUM Как минимум 15 женщин-полицейских пострадали во время столкновений на марше в защиту прав женщин в Мексике. Об этом 8 марта сообщило городское управление общественной безопасности в Twitter.

Шествие в знак протеста против насилия и в защиту прав женщин состоялось в Мехико и было приурочено к Международному женскому дню. Акция носила мирный характер, но группа агрессивных участниц марша попыталась проникнуть в Национальный дворец, несмотря на предусмотрительно расставленные перед зданием металлические ограждения. Манифестантки вступили в противоборство с полицией, но сотрудникам правоохранительных органов удалось взять ситуацию под контроль. В ходе столкновений пострадали 15 женщин-полицейских и четыре гражданских лица.

К охране мероприятия в Мехико городские власти привлекли около 2,7 тысяч женщин-полицейских. Им была дана установка не применять силу по отношению к участникам акции.

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