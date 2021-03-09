Хабаровск, , 06:18 — REGNUM Телеканал «Культура» и «ТВ Студия Август» с 9 по 28 марта будут снимать в Хабаровском крае масштабный этнографический проект «Земля людей». Фильм о жизни удэгейцев и нанайцев будет документальным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Съёмки будут идти без постановочных кадров, реконструкций и сценариев, что отвечает основной цели авторов — изучение культуры и традиций в естественной среде и формирование уникального этнографического мультимедийного контента. Уже создано более 20 подобных фильмов.

В Хабаровском крае съёмки пройдут в сёлах Арсеньево, Троицкое, Найхин, Джари Нанайского района, Сикачи-Алян Хабаровского района, Гвасюги района имени Лазо. Героями фильма станут удэгейцы и нанайцы.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее малочисленным в России народом являются чамалы, проживающие в Дагестане и Чечене.