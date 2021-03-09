Симферополь, , 06:09 — REGNUM Налоговая служба обратилась с банкротным иском к МУП Симферополя «Экоград», которое позиционируется как системообразующее предприятие, имеющее региональное значение. Иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иск

Истцом выступает ФНС России. Претензии поступили в арбитраж Крыма 5 марта 2021 года. Сумма долга, послужившая основанием для обращения в суд, не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, муниципальное предприятие учреждено для сбора отходов в июне 2011 года в Симферополе. Директор с октября 2019 года — Сергей Чернов, учредитель — Симферопольский городской совет. Уставный капитал предприятия превышает 58 млн рублей.

По данным с сайта компании, она размещает ТКО на полигоне в селе Тургенево («Тургеневский карьер»).