Владивосток, , 06:04 — REGNUM Власти Приморья предлагают инвесторам использовать возможность для получения земельных участков без торгов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Для этого инвестору необходимо принять участие в финансировании завершения строительства долгостроев в регионе.

В 2020 году в краевой закон № 90-кз «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» были внесены изменения, согласно которым юридическое лицо может получить в аренду земельный участок без торгов — для реализации масштабного инвестиционного проекта.

Одним из способов получения такой возможности является одновременное соблюдение нескольких условий: масштабный инвестпроект предусматривает мероприятия по завершению строительства (либо завершению отдельных этапов работ) проблемного объекта; объём финансирования равен или превышает кадастровую стоимость земельного участка, предоставляемого для реализации инвестпроекта; сумма капитальных вложений на полученных земельных участках должна составить не менее пяти млн рублей.

«Мы ищем инвесторов для финансирования работ на двух проблемных объектах во Владивостоке. Объём инвестиций, требуемый для ввода в эксплуатацию дома по улице Славянская, 17, составляет около 20 млн рублей. Также необходима корректировка проектной документации для дома по улице Пихтовая, 35 — стоимость работ составит около 15 млн рублей. Компании, которые заинтересованы в получении земельных участков без торгов, не обязаны принимать непосредственное участие в строительстве проблемных объектов, достаточно поучаствовать в финансировании долгостроев», — пояснила гендиректор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю.

С 2019 года в Приморье введены в эксплуатацию 13 долгостроев во Владивостоке, Артеме и Уссурийске, благодаря чему жильё получили более двух тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации Тамбовской области 2 марта прошло обсуждение проблем долевого строительства. На нём были рассмотрены вопросы завершения строительства двух долгостроев.