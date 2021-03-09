Киев, , 06:00 — REGNUM Индийскую вакцину от COVID-19 Сovishield, применяемую на Украине, отказались признавать власти Израиля. Об этом 8 марта заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала «Украина 24».

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Украинский дипломат пояснил, что Израиль и Украина ведут переговоры о двустороннем признании паспортов вакцинации для туристов. Как признался Корнийчук, в настоящее время есть проблемы, так как Израиль не собирается одобрять вакцины, которые используются для вакцинации от COVID-19 на Украине.

По словам Корнийчука, вопрос о паспортах вакцинации будет решаться в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине с начала кампании по вакцинации от COVID-19 привилось почти 18 тысяч человек. 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Сovishield) были доставлены в страну самолётом из Индии 23 февраля.

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