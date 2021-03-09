Владивосток, , 05:52 — REGNUM В Приморье 11 марта откроют общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Государственную думу РФ и Законодательное собрание края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Общественники будут вести подготовку и координировать работу наблюдателей и электоральных экспертов.

«В единый день голосования общественные наблюдатели будут работать на каждом избирательном участке, следить за чистотой и прозрачностью выборов. При этом хочется отметить, что формат общественных штабов не станет новым для регионов: в его основе будут лежать принципы работы ситуационных центров по наблюдению, которые открывались в рамках прошлых избирательных кампаний», — пояснила замдиректора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко.

Единый день голосования в этом году будет 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Общественная палата Хабаровского края обеспечит прозрачность и легитимность выборов, которые пройдут в регионе в сентябре 2021 года.