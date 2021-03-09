Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Обвинения России в цветении воды в Великих озёрах выдвинули защитники окружающей среды из США. Об этом 8 марта сообщило издание Daily Mail.

Цветение воды в Великих озёрах вызвано размножением водорослей. По мнению учёных, размножению водорослей способствует один из видов мидий, которые появились в США в 80-х годах и полностью изменили химический состав воды в озёрах. Эти двустворчатые моллюски поглощают фосфор и его не хватает другим обитателям Великих озёр.

Американские защитники природы уверены, что агрессивные моллюски были завезены в США из южной части России или Украины. Отсюда мидии распространились в Канаду, Великобританию и Европу, практически полностью вытеснив местные виды моллюсков.

Ущерб окружающей среде, нанесённый мидиями, был оценён властями США в 500 млн долларов в год. В настоящее время специалисты ищут способ избавиться от вредоносных моллюсков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США был найден мёртвым детёныш вымирающего северного кита.

Читайте ранее в этом сюжете: В США найден мертвым детёныш вымирающего северного кита