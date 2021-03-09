9 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 06:30 — REGNUM Пять самых дорогостоящих контрактов прошедшей недели (1—7 марта 2021 года) в целом обойдутся заказчикам в 7,2 млрд рублей. В топ-5 попали сразу две сделки Минпромторга России, сделка Пенсионного фонда РФ, ранее раскритикованного за баснословные траты на «дворцы», а также два контракта, затрагивающих регионы. ИА REGNUM проанализировало как сами тендеры, так и их исполнителей.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

На дороги — почти 4 млрд рублей

Возглавил рейтинг самых дорогих контракт ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства», заключенный 2 марта сроком до 9 января 2023 года. Его стоимость — 3 904 917 393 рубля, а источник финансирования — федеральный бюджет.

По нему исполнитель должен будет разработать рабочую документацию для капитального ремонта «автомобильной дороги М-9 «Балтия» Москва — Волоколамск — граница с Латвийской Республикой, км 574+000 — км 612+900, Псковская область». Помимо этого, в 1,6 млн рублей по этому же контракту оценили услугу по обследованию местности на наличие взрывоопасных предметов.

В карточке уточняется, что закупка произведена «вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона». Таким образом, соглашение заключили практически по максимальной цене. Начальная цена этого тендера была 3,924 млрд рублей.

Дорогостоящий контракт получило ООО «Технострой» из Санкт-Петербурга, учрежденное в апреле 2016 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Владельцы — Юрий Игнатьев с долей 67% (он же и директор) и Елена Молдавская. Доли в залоге у Сбербанка.

Сбербанк Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

В активе Игнатьева еще ряд компаний, в том числе одноимённое «Технострой» в Карелии, созданное для работы в дорожной отрасли в 2018 году.

Примечательно: в ЕГРЮЛ год создания юрлица — 2016-й, а на сайте «Госрасходы» первые тендеры, в которых исполнителем фигурирует «Технострой», заключены в 2012 году. Из документов известно, что фирма была реорганизована, и в неё влилось одноимённое ООО, созданное в 2010 году. Владельцами последнего также были Игнатьев и Молдавская. В ноябре 2017 года ныне ликвидированное ООО «Технострой» по иску прокурора Петроградского района Санкт-Петербурга оштрафовали на 40 тыс. рублей за нарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ («Неправомерные действия при банкротстве»).

Претензии к действующему ООО «Технострой» есть и у некоторых госзаказчиков. Так, 17 февраля 2021 года суд удовлетворил иск казённого учреждения «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» и взыскал с подрядчика 60 тыс. рублей «убытков, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств по государственному контракту от 24.04.2018 года №322-э/18». Вердикт ещё может быть обжалован.

Контракт Пенсионного фонда

Второе место в рейтинге самых дорогих занял контракт, который Пенсионный фонд России заключил 1 марта 2021 года на сумму 1 224 989 106,22 рубля.

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт о техническом обслуживании и ремонте оборудования компонентов подсистемы «Инфраструктурное обеспечение» АИС ПФР-2.

Исполнителем по нему стало пермское АО «Эр-телеком холдинг». Единственным его акционером на конец декабря 2020 года является офшорная компания «ЭР-Телеком Холдинг Лимитед», прописанная на Кипре (конечный бенефициар официально не сообщается). Президент АО — Андрей Кузяев, который некоторое время назад работал в структурах «Лукойла».

По открытым данным, АО было исполнителем не менее 4 тыс. госконтрактов на общую сумму более 22,2 млрд рублей. Среди частых заказчиков — Минцифра РФ.

Уральский тендер

На третьем месте по стоимости — контракт, заключенный 2 марта 2021 года муниципальным казенным учреждением Нижнего Тагила «Служба заказчика городского хозяйства».

«Служба заказчика городского хозяйства» Нижний Тагил

На конкурс с начальной ценой более 744 млн рублей поступила единственная заявка, и та от другого муниципального предприятия — «Тагилдорстрой». Контракт на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Нижний Тагил в 2021—2023 годах заключен по максимальной цене — 744 460 610,49 рубля. Оплачивать работы будут из средств местного бюджета. По условиям контракта, исполнитель должен будет привлечь к исполнению контракта субподрядчиков на объём работ не менее чем 5% от цены контракта — на 37 223 030,52 рубля.

И у заказчика, и у исполнителя учредителем выступают местные власти. По открытым данным, «Тагилдорстрой» было исполнителем почти по 80 госконтрактам на общую сумму более 7,6 млрд рублей.

Многомиллионные тендеры Минпромторга

Замыкают недельный рейтинг сразу два контракта Минпромторга России от 1 марта 2021 года. По первому, на сумму 727,9 млн рублей, победитель должен будет в рамках десяти этапов до февраля 2024 года разработать новые технологии, включая цифровые аддитивные, изготовить полуфабрикаты из высокотемпературных металлических, металлокерамических и полимерных композиционных материалов нового поколения для перспективных авиационных газотурбинных двигателей. Этот контракт получило федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ВИАМ). Финансирование происходит в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности».

Второй контракт министерства был заключен на сумму 655,4 млн рублей на разработку технологий изготовления полуфабрикатов из легких сплавов, а также систем защиты для пассажирских самолётов. Дата окончания исполнения контракта — 1 февраля 2024 года, а размер аванса 30% — 196,62 млн рублей. Исполнителем стал всё тот же «ВИАМ».