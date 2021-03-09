Пекин, , 05:16 — REGNUM Согласно последнему отчету Fitch Ratings, газовый сектор Китая продемонстрировал высокие показатели во второй половине 2020 года, а среднесрочный рост остался на стабильном уровне, сообщает 8 марта агентство Синьхуа

Восстановление промышленной активности после пандемии коронавируса и исключительно холодной зимы спровоцировало дефицит газа в Китае в конце 2020 года, а сильный спрос привел к увеличению импорта газа, отмечает рейтинговое агентство.

Однако прошлогодний кризис с поставками газа был менее серьезным, чем в 2017 году, поскольку национальные нефтяные компании перенесли некоторые долгосрочные контрактные поставки на зиму, чтобы закрыть разрыв, говорится в докладе.

«Национальные нефтяные компании перенаправляют инвестиции в газ, а не в сырую нефть, стремясь достичь углеродной нейтральности при в структуре национальной энергетики», — отмечается в документе.

Наличие новых терминалов сжиженного природного газа, хранилищ и трубопроводов также способствовало увеличению поставок. Fitch заявило, что ожидает, что среднесрочные и долгосрочные поставки газа останутся стабильными, движимые твердым импульсом спроса на газ.