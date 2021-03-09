Урумчи, Китай, , 05:11 — REGNUM Таможня порта Алашанькоу сообщила в Синьцзяне на северо-западе Китая сообщила, что в этом году через порт было экспортировано более 7 млн пакетов электронной трансграничной коммерции стоимостью более $15 млн, сообщает агентство Синьхуа.

Среднесуточный объем трансграничных посылок в сфере электронной коммерции, экспортируемых через порт, превысил 110 тыс. с тех пор, как в январе прошлого года в сухопутном порту Алашанькой были запущены бизнес-операции в собласти трансграничной электронной коммерции.

Порт Алашанькоу — ближайший железнодорожный порт Китая к Европейскому Союзу. Трансграничные посылки электронной коммерции, экспортируемые через порт, в основном представляют собой игрушки, мебель, одежду и товары повседневного использования.