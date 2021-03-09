Пекин, , 05:03 — REGNUM Курьерский сектор Китая вырос в феврале на 20,2% в годовом исчислении, достигнув уровне 189 пунктов, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Почтового бюро Китая, субиндексы масштаба развития, потенциала развития и тенденций развития выросли на 62,5%, 21% и 69,7% соответственно по сравнению с февралем предыдущего года.

По данным бюро, в феврале курьерский сектор обработал около 4,8 млрд посылок, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ожидается, что в 2021 году индустрия экспресс-доставки обработает 95,5 млрд посылок, а ее операционная выручка достигнет 980 млрд юаней (около $151 млрд), свидетельствуют данные бюро.

Индекс формируется на основе данных основных логистических фирм, работающих в сфере доставки. Он отражает общую деловую активность и тенденции в курьерском секторе страны.