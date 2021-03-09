Пекин, , 05:00 — REGNUM Логистическая активность в Китае за февраль стала более умеренной в связи с празднованием Праздника весны, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс эффективности логистики составил 49,8% в прошлом месяце против 54,4% в январе, сообщили в Китайской федерации логистики и закупок. Значения выше 50% указывают на расширение, в то время как значения ниже отражает сокращение.

Директор Китайского логистического информационного центра Хэ Хуэй объяснил замедление темпов роста циклическими факторами, такими как празднование Китайского Нового года на фоне ужесточения правил логистики в сфере холодовых цепей.

Субиндекс занятости в этом секторе снизился до 45% в прошлом месяце, что на 5,2 процентных пункта ниже по сравнению с предыдущим месяцем.

Субиндекс новых заказов составил 50,4%, в то время как индекс деловых ожиданий составил 65,5%, что указывает на то, что логистическая деятельность, скорее всего, будет стабильно расширяться по мере приближения нового производственного сезона.