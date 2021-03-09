Пекин, , 04:57 — REGNUM Продажи тяжелых грузовиков в Китае достигали абсолютного месячного максимума 11 месяцев подряд, сообщает агентство Синьхуа.

Ориентировочно около 112 тыс. тяжелых грузовиков было продано в Китае за прошедший месяц, что на 198% больше в годовом исчислении, сообщает промышленный информационный портал cvworld.cn.

Этот показатель побил месячный рекорд в 86,4 тыс. единиц, установленный в феврале 2017 года. За первые два месяца этого года продажи тяжелых грузовиков выросли на 92% в годовом исчислении до 295,4 тыс. единиц.

Годовой объем продаж тяжелых грузовиков в Поднебесной составил около 1,62 млн единиц в 2020 году, увеличившись на 38% по сравнению с 2019 годом и достигнув рекордного уровня во всем мире.