Вашингтон, , 04:54 — REGNUM Решить проблему сексуального насилия и домогательств в вооружённых силах намерена администрация президента США Джозефа Байдена. Об этом 8 марта заявил сам американский лидер в ходе выступления в Белом доме в связи с Международным женским днём.

Байден назвал сексуальное домогательство, посягательство и насилие в отношении женщин отвратительным и недопустимым, особенно в вооружённых силах, где сплочённость подразделения строится в основном на доверии к сослуживцам. Поэтому насилие и домогательство в ВС Байден назвал угрозой национальной безопасности.

Также американский лидер напомнил, что распорядился провести расследование в связи с этой проблемой и отметил, что при его администрации будет проведена всесторонняя работа с целью «покончить с таким злом, как сексуальное насилие в ВС».

Кроме того, президент США объявил о выдвижении кандидатур генералов Жаклин Ван Овост и Лоры Ричардсон на посты руководителей Транспортного командования и Южного командования ВС США соответственно. В зону их оперативной ответственности входят Центральная и Южная Америка, а также Карибский регион.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация Байдена сочла необходимым провести модернизацию армии, чтобы противостоять угрозам, исходящим от России и Китая.

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