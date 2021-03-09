Тавричанка, , 04:43 — REGNUM В Приморье местные жители посёлка Зарубино нашли на берегу детеныша ларги и окружили животное такой заботой, что оно напугалось в прямом смысле до смерти — не прожило и суток после встречи с людьми и полученным стрессом.

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«Белёк Нелли Григорьевна Зарубина, бедная девочка трудной судьбы. После ледолома и штормового ветра оказалась в черте посёлка Зарубино, Хасанский район. Мать звала её из воды, но белёк оставался на берегу, а вскоре набежала куча народу, и все хотели ей помочь или хотя бы сфотографировать. Таскали, тискали, брали на руки. Мать оставалась рядом несколько часов. Когда толпа рассасывалась, дважды выходила на берег к детенышу, но, обнюхав, уходила обратно. С наступлением сумерек ушла совсем. Мы благодарим Нелли и Григория — они до темноты (и прибытия наших специалистов) охраняли белька от собак и от людей, выполняя наши инструкции — находились в отдалении и стояли таким образом, чтобы самка, если бы она вернулась, не учуяла их присутствия.

Возраст 5−7 дней. Прямо скажем — это ещё только личинка тюленя», — написали в Инстаграм сотрудники реабилитационного центра «Тюлень» в Тавричанке.

Но детеныш ларги не пережил ночь — стресс от тесного общения с людьми на побережье был слишком высок.

Специалисты отметили, что с марта по май на побережьях Приморья могут встречаться щенки тюленя ларги. Многие тюленята гибнут до конца весны из-за слишком раннего разлучения с матерью, не вернувшейся к детенышу из-за обстоятельств, трагичность которых несомненна. Недокормленные щенки не имеют необходимого для самостоятельного выживания запаса жира, и такие животные обречены на смерть.

«Ни в коем случае не сталкивайте в воду истощенное или раненое животное, а наоборот, постарайтесь отсечь его от моря. Свяжитесь с сотрудниками тюленьего госпиталя, дождитесь приезда специалистов, обеспечивая животному покой. Если вы решите эвакуировать тюлененка самостоятельно, не согревайте его (перевозите в машине с выключенным отоплением), не пытайтесь кормить: молоко — яд для тюленей, а рыбу они в этом возрасте ещё не едят, ни в коем случае не помещайте щенка в емкость с водой, для собственной безопасности не гладьте тюленя — его укусы опасны для человека», — рассказали в реабилитационном центре на случай встречи маленького тюленя.

Как сообщало ИА REGNUM, в сети появилось видео, на котором видно, как водитель на автомобиле преследует в лесу семью амурских тигров. Это действие осудили в центре «Амурский тигр», назвав его опасным для жизни.