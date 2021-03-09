Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Согласие на использование Республиканской партией США своего имени и образа для сбора средств дал бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом 8 марта сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, Трамп в беседе с председателем Национального комитета Республиканской партии Ронне Макдэниелом заявил, что даёт своё согласие на дальнейшее использование его имени и образа республиканцами в таком же формате, как в настоящее время. Отмечается, что в Национальном комитете Трампу объяснили, что партия, согласно конституции США, имеет право ссылаться на публичных фигур.

Ожидается, что экс-президент США примет участие в сборе средств, которое состоится в штате Флорида, в отеле рядом с резиденцией Трампа в Мар-а-Лаго.

Напомним, ситуация возникла после того, как юристы Трампа направили уведомления трём крупным организациям Республиканской партии с требованием прекратить использование образа и имени экс-президента для сбора средств. У Трампа вызвал возмущение факт использования его имени организациями, помогающими республиканцам, поддерживавшим импичмент в отношении него.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа, который требовал пересмотреть результаты прошедших в ноябре 2020 года выборов президента.

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